У Києві снаряд РФ влучив у житловий будинок, є постраждалі
Субота, 26 лютого 2022, 07:36
У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.
Джерело: ДСНС, мер Києва Віталій Кличко у Telegram
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Дослівно ДСНС: "26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).
Кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація".
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Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в будинок влучила ракета.
Дослівно Кличко: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди".
Слід зазначити, що цей будинок розташований біля міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).