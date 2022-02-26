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У Києві снаряд РФ влучив у житловий будинок, є постраждалі

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 08:36
фото ДСНС

У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.

Джерело: ДСНС, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

 
фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація".

 
фото ДСНС

Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в будинок влучила ракета.

Дослівно Кличко: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди".

 

Слід зазначити, що цей будинок розташований біля міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни). 

Теми: Київвійна
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