У Києві снаряд РФ влучив у житловий будинок, є постраждалі

У Києві на проспекті Лобановського, 6-а сталося попадання російського снаряду в житловий будинок.

Джерело: ДСНС, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

фото ДСНС

Дослівно ДСНС: "26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх).

Кількість постраждалих уточнюється. Проводиться евакуація".

фото ДСНС

Деталі: Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в будинок влучила ракета.

Дослівно Кличко: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди".

Слід зазначити, що цей будинок розташований біля міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).