Польські "Краби" готові до бою: Резніков прозвітував про отриману зброю 

Польські самохідні гаубиці "Краб" калібру 155 мм готові до використання Збройними силами України на фронті, як і низка іншого озброєння, отриманого від партнерів.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков

Пряма мова: "Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ "Ceasar" та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити".

Деталі: Резніков уточнив, що Міністерство оборони вже забезпечило постачання до Збройних сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

За словами міністра, запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід.

Одночасно до Збройних Сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів, а також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

Пряма мова: "Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період.

ВІДЕО ДНЯ

За постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією".

Деталі: Міністр подякував ДК "Укроборонпром", фахівці якого відновили чи поставили на службу ЗСУ "сотні одиниць військової та спеціальної техніки, зокрема – трофейної".

Від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і робота в цьому напрямку триває.

Резніков згадав про "тисячі" ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.).

Пряма мова: "Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз.

Крім цього Міноборони через різні механізми передало сотні безпілотників, у тому числі – кілька десятків ударних.

Ми очікуємо у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА.

Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими "Нептунами" вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана чф рф – крейсера "Москва"

Деталі: Резніков зазначив, що по артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від ЗСУ на 90%, а на 100% ця початкова потреба буде закрита протягом 1-2 тижнів. У Міноборони є план поставок артилерії до кінця липня.

Американські та британські партнери вирішили надати України РСЗВ, українські воїни вже деякий час навчаються ними управляти.

Також бійці вчаться працювати з деякими типами західної зброї, по яких "ще немає політичних рішень", натякнув Резніков

"Свідомо не зупиняюся на кількості радарів, медичних автомобілів, авіабомб і т.п. Так само найближчим часом окремо і докладно розповім про речове, грошове забезпечення та засоби індивідуального бронезахисту, а також систему управління", – написав міністр.

За його словами, ЗСУ вже отримали "значну кількість зброї, її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі, але не від Росії", тому Україні отрібне важке озброєння у найкоротші терміни.