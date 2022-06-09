У Кадирова сподіваються на кінець війни до кінця року
Четвер, 9 червня 2022, 12:20
Депутат Держдуми від Чечні та двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив, що війна не може тривати більше, ніж до кінця 2022 року.
Джерело: Делімханов в інтерв'ю кремлівському виданню "РИА Новости"
Пряма мова Делімханова: Сподіваємось (що війна закінчиться до кінця року – ред.). Я думаю, більше не триватиме.
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Деталі: За його словами, "кінець буде", тому що передумови до цього вже є.
Делімханов каже, що кадировці залишаться на війні до кінця.
Нагадаємо: У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисячі бойовиків з Чеченської Республіки, повідомляє Головне управління розвідки.
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