У Кадирова сподіваються на кінець війни до кінця року

Депутат Держдуми від Чечні та двоюрідний брат Рамзана Кадирова Адам Делімханов заявив, що війна не може тривати більше, ніж до кінця 2022 року.

Джерело: Делімханов в інтерв'ю кремлівському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Делімханова: Сподіваємось (що війна закінчиться до кінця року – ред.). Я думаю, більше не триватиме.

Реклама:

Деталі: За його словами, "кінець буде", тому що передумови до цього вже є.

Делімханов каже, що кадировці залишаться на війні до кінця.

Нагадаємо: У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисячі бойовиків з Чеченської Республіки, повідомляє Головне управління розвідки.