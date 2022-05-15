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Розвідка порахувала кадировців на війні в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 15 травня 2022, 11:46
фото: тасс

У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисяч бойовиків з Чеченської Республіки, повідомляє Головне управління розвідки.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадировських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України покинувши зброю та амуніцію".

Деталі: Розвідка нагадує, що бойовики Кадирова прийшли в Україну в другому ешелоні наступу, займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм.

Пізніше кадировцям наказали зупиняти підрозділи росіян, які втікали, та показово розстрілювати тих, хто відмовлявся воювати.

Тепер окупанти з Чечні перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої "подвиги" для TikTok.

Нагадаємо: Російські журналісти стверджують, що підрозділи, які підпорядковуються главі Чечні Рамзану Кадирову, щодня зазнають великих втрат загиблими і пораненими, але це добре приховується через PR-технології. 

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Теми: КадировРосіявійнапропаганда
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