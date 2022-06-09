Контроль на вокзалі Києва: пасажирів просять приходити завчасно, вже виявляли зброю

На вході до центрального залізничного вокзалу Києва повноцінно запрацювала комплексна система огляду для підвищення безпеки, в "Укрзалізниці" просять пасажирів приходити за 30-40 хвилин до рейсу.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін і голова "Пасажирської компанії" УЗ Олександр Перцовський під час презентації системи 9 червня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Камишіна: "За вчорашній день ми пропустили 7 тисяч людей. І лише ввечері протягом 45 хвилин був "затор" на вході.

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Наше завдання зробити так, щоб нормою проходження контролю безпеки на вході у вокзал стали три хвилини і не більше ніж 10 хвилин – у піковий час роботи вокзалу. У цьому нам допомагає наша сестринська компанія – Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Деталі: 8 червня повідомлялося, що на Центральному й Південному залізничних вокзалах Києва встановили металошукачі та рентгено-телевізійні інтроскопи для перевірки вмісту багажу пасажирів.

Як з'ясувалося, техніку надав Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ). У середу був її перший тестовий день, у четвер – перший робочий.

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Олександр Перцовський сказав, що у зв'язку з посиленим контролем пасажирам рекомендується прибувати на вокзал за 30-40 хвилин до рейсу, що дасть змогу спокійно "пройти контроль, зайти на вокзал, випити каву або чай, сісти в поїзд та поїхати".

Він додав: якщо пасажир поспішає на поїзд, який має незабаром вирушити, він може звернутися до чергових вокзалу, які перебуватимуть, зокрема, зовні будівлі. Вони допоможуть оперативно пройти контроль та вчасно потрапити на поїзд.

Перцовський повідомив, що службові собаки кінологічної служби "Борисполя" також чергуватимуть на вокзалі, допомагаючи спеціалістам із безпеки проводити заходи з контролю.

За його словами, за перший день тестової роботи зареєстровано 20 випадків спроб пронести на територію вокзалу заборонені речі. З них – шість випадків спроб пронести зброю.

Пряма мова Перцовського: "Після тестування ми йтимемо за пасажиропотоком. Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку. Тож працюватимемо відповідно до міст-мільйонників.

У кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію".