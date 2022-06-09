Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Контроль на вокзалі Києва: пасажирів просять приходити завчасно, вже виявляли зброю

Олена РощінаЧетвер, 9 червня 2022, 14:40
Металошукачі на вокзалі в Києві, фото Укрзалізниці

На вході до центрального залізничного вокзалу Києва повноцінно запрацювала  комплексна система огляду для підвищення безпеки, в "Укрзалізниці" просять пасажирів приходити за 30-40 хвилин до рейсу.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін і голова "Пасажирської компанії" УЗ Олександр Перцовський під час презентації системи 9 червня, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова Камишіна: "За вчорашній день ми пропустили 7 тисяч людей. І лише ввечері протягом 45 хвилин був "затор" на вході. 

Наше завдання зробити так, щоб нормою проходження контролю безпеки на вході у вокзал стали три хвилини і не більше ніж 10 хвилин – у піковий час роботи вокзалу. У цьому нам допомагає наша сестринська компанія –  Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Деталі: 8 червня повідомлялося, що на Центральному й Південному залізничних вокзалах Києва встановили металошукачі та рентгено-телевізійні інтроскопи для перевірки вмісту багажу пасажирів

Як з'ясувалося, техніку надав Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ). У середу був її перший тестовий день, у четвер – перший робочий.

Олександр Перцовський сказав, що у зв'язку з посиленим контролем пасажирам рекомендується прибувати на вокзал за 30-40 хвилин до рейсу, що дасть змогу спокійно "пройти контроль, зайти на вокзал, випити каву або чай, сісти в поїзд та поїхати".

ВІДЕО ДНЯ

Він додав: якщо пасажир поспішає на поїзд, який має незабаром вирушити, він може звернутися до чергових вокзалу, які перебуватимуть, зокрема, зовні будівлі. Вони допоможуть оперативно пройти контроль та вчасно потрапити на поїзд.

Перцовський повідомив, що службові собаки кінологічної служби "Борисполя" також чергуватимуть на вокзалі, допомагаючи спеціалістам із безпеки проводити заходи з контролю.

За його словами, за перший день тестової роботи зареєстровано 20 випадків спроб пронести на територію вокзалу заборонені речі. З них – шість випадків спроб пронести зброю.

Пряма мова Перцовського: "Після тестування ми йтимемо за пасажиропотоком. Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку. Тож працюватимемо відповідно до міст-мільйонників. 

У кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію".

Теми: КиївУкрзалізницявійна
Головне сьогодні

До 20 тисяч убитих: на Заході назвали нові дані про втрати росіян у війні з Україною

ВІДЕОЕксохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

відеоПутін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"

Усі новини...
Київ
Президент "Київміськбуду" про відновлення продажів квартир: "Ні про що"
Частину будинку на Лобановського в Києві, у який влучила ракета, знесуть
Що сталось з ринком нерухомості Києва і цінами на житло після 24-го лютого: голова "Київміськбуду"
Останні новини
23:35
Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 
23:24
Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників
23:00
НБУ "надрукував" ще 70 мільярдів для бюджету
22:54
ФОТОПомер ілюстратор "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки" Анатолій Василенко
22:45
У НАТО підтверджують, що запросять Зеленського на саміт у Мадриді
22:42
У Варшаві більше не буде центру польсько-російського порозуміння
22:28
Надіятись на диво. Як депортовані українці проходять фільтрацію у Росії та намагаються повернутися додому
22:25
фотоРосіяни спалили Льодовий палац Сєвєродонецька
22:20
До 20 тисяч убитих: на Заході назвали нові дані про втрати росіян у війні з Україною
22:13
ФОТОРосіяни скидають з дронів гранати на прикордонні села Сумщини 
Усі новини...