Розвідка та артилерія у співпраці зірвали атаку росіян у фланг ЗСУ

На Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Командування ДШВ

Деталі: Зокрема, розвідники вчасно виявили просування ворожих танків та передали координати артилеристам, які оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.

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Бій був недовгий – українські воїни знищили два танки та МТ-ЛБ окупантів. Решта російських танкових екіпажів відступили.

Генштаб наголошує, окупанти відмовилися від цієї атаки.

Також артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Станом на 9 червня Росія вже втратила 31 700 військових та 1 398 танків.