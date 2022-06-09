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Розвідка та артилерія у співпраці зірвали атаку росіян у фланг ЗСУ

Роман ПетренкоЧетвер, 9 червня 2022, 14:41
Розвідка та артилерія у співпраці зірвали атаку росіян у фланг ЗСУ
фото ДШВ

На Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Командування ДШВ

Деталі: Зокрема, розвідники вчасно виявили просування ворожих танків та передали координати артилеристам, які оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.

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Бій був недовгий – українські воїни знищили два танки та МТ-ЛБ окупантів. Решта російських танкових екіпажів відступили.

Генштаб наголошує, окупанти відмовилися від цієї атаки.

Також артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Нагадаємо: Станом на 9 червня Росія вже втратила 31 700 військових та 1 398 танків.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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