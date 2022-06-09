Розвідники пояснили, чому вихід з "Азовсталі" не був здачею в полон

Українські захисники "Азовсталі" не віддали зброю росіянам, а вийшли із заводу після того, як самі погодили умови свого утримання.

Джерело: співрозмовники УП в розвідці Міноборони, стаття "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі".

Деталі: За даними джерел УП в оточенні Зеленського, у квітні був напрацьований перший план виходу маріупольського гарнізону під гарантії ФСБ.

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Пряма мова співрозмовника: "У квітні Давид Арахамія домовився, що Росія готова всіх випустити, міг навіть приїхати особисто Бортніков (глава ФСБ – УП) у Маріуполь, щоб під його гарантії всіх із "Азовсталі" вивести. Тоді поранені мали йти одразу в Енергодар у госпіталь, а всі, хто цілий – десь би зібрались, і їх – зразу на обмін.

Але оборонці заводу, Редіс та інші відмовились. Вони вірили, що здача в полон однозначно для них означатиме смерть".

Ще деталі: Після цього переговори по "Азовсталі" передали військовим розвідкам України та РФ. І ГУР Міноборони та ГРУ Генштабу РФ змогли домовитись про варіант виходу.

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Важливо, що у переговорах і обговоренні умов приймали участь самі командири маріупольського гарнізону. Зустріч російських військових і українських оборонців відбулась 9 травня біля Маріуполя.

Дослівно: "На територію взятого в облогу заводу "Азовсталь", який Росія щодня от уже кілька тижнів без зупинок бомбардувала і штурмувала, в повній тиші (!) під'їхало кілька броньованих машин із маркуванням армії РФ. Із території заводу їм назустріч вийшли командири українських підрозділів, сіли в авто і виїхали з міста в бік російського штабу. За кілька годин після цього автомобілі повернулись на "Азовсталь", Редіс та інші командири маріупольського гарнізону перебігли з машин у поруйновані корпуси заводу".

На переговорах українці домовились про умови виходу і утримання.

Пряма мова джерела у розвідці: "Категорично не можна називати це "здалися в полон". Морпіхи з меткомбінату Ілліча – вони здались у полон. Але про захисників "Азовсталі" так казати нечесно.

По-перше, вони не склали зброю перед росіянами. Усі бійці з "Азовсталі" здали зброю своїм офіцерам, перед виходом віддавали зброю командиру, він тиснув їм руку, дякував за службу, перепрошував за те, що не перемогли, і тоді тільки бійці йшли до росіян".

Крім того, за словами джерела, вдалось домовитись, що: