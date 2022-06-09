Ракету по Житомирщині запустили з боку Білорусі – ОВА

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що ракета, якою окупанти вдарили по Новоград-Волинському вночі на 9 червня, вилетіла із боку Білорусі.

Джерело: Бунечко у Telegram

Пряма мова Бунечка: "За попередньою інформацією, ракета, яка сьогодні вночі влучила у багатоповерхову будівлю у Новоград-Волинському, могла бути випущена з літака з боку Білорусі".

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Деталі: Бунечко не уточнив, чи пересік літак український кордон, чи вдарив з самої Білорусі.

Передісторія: Росіяни завдали удару близько 1 години ночі 9 червня.

Ракета окупантів пошкодила багатоповерхову будівлю у Новоград-Волинському. Інформації про загиблих та постраждалих немає.