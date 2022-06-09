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Ситуація в областях: ракетний удар по Житомирщині, численні обстріли на Донбасі

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 09:16
Ситуація в областях: ракетний удар по Житомирщині, численні обстріли на Донбасі
Наслідки російських обстрілів у Луганській області. Фото з Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая

Російські загарбники продовжують активно обстрілювати схід і південь України, у результаті чого є загиблі у Харківській, Луганській та Донецькій областях, в міста на Херсонщині окупанти вже перевозять свої родини.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 9 червня, Житомирська ОВА у Facebook 

Деталі: На Дніпропетровщині ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є пошкоджені будинки, наслідки з’ясовуються. Люди не постраждали.

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Сумщина: пізно ввечері були обстріли прикордоння з мінометів та артилерії. Вночі ­– тихо, навіть без тривог.

Житомирська область вночі зазнала ракетного удару. Пошкоджена будівля. Загиблих та постраждалих немає. Деталі уточнюються. 

Пізніше у Житомирській ОВА повідомили, що удар росіяни нанесли близько 1 години ночі 9 червня. Ракета окупантів пошкодила багатоповерхову будівлю у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці.

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Харківська область – ніч знову із обстрілами. Унаслідок російських ударів із РСЗВ у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці. Попередньо, двоє людей загинули, четверо зазнали поранення. По області зазнавали обстрілів Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Інформація уточнюється.

Луганщина: Сєвєродонецьк – в епіцентрі подій. Ввечері окупанти двічі поцілили по "Азоту". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них – цех виробництва аміаку. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Комишуваху, Павлоград, що під Сєвєродонецьком. По Тошківці окупанти завдали авіаудару. По області 4 людей загинуло, 5 – поранених.

Донецька область: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Ворог завдав ракетних ударів по Бахмуту, Кураховому, с. Щурове, бив з важкої артилерії по Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. За добу 4 людей загинуло, 11 поранені. Область залишається без газу. Частково – без води й електрики. До понад 330 населених пунктів, де відсутнє електропостачання, додався Торецьк – під час обстрілу пошкоджена лінія 110 кВт. Триває евакуація населення з контрольованої частини території області.

Миколаївщина: вночі окупанти обстріляли Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих і пошкоджень немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. Пошкоджені житлові будинки. Миколаївський район: вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади в с. Прибузьке пошкоджена лінія електропередачі. Постраждалих немає.

Херсонська область: ситуація залишається напруженою. Гучні вибухи протягом дня та ночі були чутно і у Херсоні, і в передмістях. Більше тижня у самому Херсоні та у багатьох тергромадах не має мобільного та інтернет зв’язку, проблеми зі зняттям готівки, зокрема, пенсій. Натомість окупаційна влада заявляє про запуск свого інтернету, який буде блокувати доступ до українських сайтів. У Херсоні та великих містах почала з’являтися інформація про те, що окупанти перевозять в міста свої родини.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях.

Теми: Українавійнажертви
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