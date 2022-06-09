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Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 18:54

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що добиватиметься включення глави Російської православної церкви патріарха Кирила в новий санкційний пакет ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Є чіткий пакет доказів того, що патріарх Кирило причетний і був залучений. Тому що без доказів його навіть не вносили туди. Це схвалили посли всіх 27 держав і що найцікавіше, лідери 27 держав", – заявив Ландсбергіс на зустрічі з журналістами в четвер.

Він додав, що рішення про введення санкцій проти Кирила було погоджене політично, але його скасували на "фінальному етапі".

"Не знаю, з яких причин (було виключено Кирила), відповісти не можу. Але це дозволяє говорити про те, що у нас є правова основа, практично був політичний консенсус, тому ми можемо спробувати пошукати заново", – вважає глава литовського МЗС

Ландсбергіс додав, що в сьомому пакеті санкцій Литва хотіла б бачити патріарха Кирила, а також обмеження на закупівлю російського газу. Він, однак, додав, що останній захід не підтримують основні члени ЄС, залежні від російських енергоносіїв.

Як повідомлялось, Євросоюз не включив патріарха Московського Кирила (Владіміра Гундяєва) у список осіб, на яких розширили санкції за війну РФ проти України у рамках шостого пакета, затвердженого на початку червня.

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З інформації західних ЗМІ ще на етапі обговорення санкційного пакета стало відомо, що Владіміра Гундяєва спершу включили у список, але врешті вилучили через позицію прем’єра Угорщини Віктора Орбана. 

Орбан відкрито заявляв, що не підтримує запровадження санкцій проти глави Російської православної церкви, оскільки "це поставить під загрозу релігійну свободу".

Теми: КирилосанкціїЄС
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