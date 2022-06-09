У Херсоні сталася ДТП за участю російських військових – ЗМІ

Місцеві жителі повідомляють, що у середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських військових, є загиблий та травмовані.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Місцеві жителі розповіли, що у середмісті Херсона сталася ДТП за участю російських військових.

Попередньо відомо, що загинув 35-річний пасажир легковика, ще двоє травмовані.

У обласному терцентрі екстреної медичної допомоги коментувати подію відмовились, посилаючись на відсутність керівництва.

Нагадаємо: Служба безпеки України отримала інформацію, що на внутрішніх блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими.