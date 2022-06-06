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СБУ: На блокпостах Херсонщини окупантам дозволили розстрілювати цивільних

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 18:26

Служба безпеки України отримала інформацію, що на внутрішніх блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими.

Джерело: пресцентр СБУ, який публікує чергове перехоплення розмови двох окупантів із так званої "ДНР"

Деталі: За даними спецслужби, ці особи забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров", – розповідає вояка з позивним "сєдой".

А його співбесідник уточнює: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

Що передувало: 20 травня спікер оперативного командування "Південь" повідомив, що російські військові заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

ВІДЕО ДНЯ

22 травня місцева влада повідомила, що підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

Теми: Херсонська областьвійнаСБУ
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