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До 20 тисяч убитих: на Заході назвали нові дані про втрати росіян у війні з Україною

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 22:20

Кількість російських військових, що загинули у війні Росії проти України, становить від 15 до 20 тисяч людей.

Про це посадовець однієї з країн Заходу на умовах анонімності розповів у коментарі The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується втрат росіян, наша оцінка – між 15 і 20 тисячами загиблих. Вона змінилась із попереднього разу, коли ми говорили про понад 15 тисяч загиблих", – сказав співрозмовник видання.

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Він наголосив, що в умовах бойових дій дати більш точну оцінку важко. При цьому посадовець відмовився називати оцінку втрат з боку України.

За оцінкою Заходу, і Україна, і Росія "постали перед тією ж проблемою" у війні.

"Вони запекло воюють уже понад 100 днів, і втрати – як нелетальні, так і летальні – значні з обох боків. Звісно, вони постануть перед проблемою бойового духу. Але українці б’ються за свою батьківщину і загалом мають добре укріплені позиції, тож перед росіянами у цьому відношенні мають перевагу", – зазначив посадовець.

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Як повідомляв у четвер Генштаб ЗСУ, Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила 31 700 військових, 1 398 танків, 3 438 бойових броньованих машин та 711 артилерійських систем.

За оцінками західних посадовців, станом на 1 червня втрати Росії у війні з Україною становили понад 15 тисяч загиблими й більш як 40 тисяч пораненими.

Теми: війнаРосія
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