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"Енергоатом" пояснив, чому не може передати МАГАТЕ дані про ситуацію на ЗАЕС

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 01:03
Енергоатом пояснив, чому не може передати МАГАТЕ дані про ситуацію на ЗАЕС
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Через відключений оператор зв’язку Vodafone в Енергодарі не мають можливості передати МАГАТЕ дані про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Джерело: президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "В Енергодарі знову відключений Vodafone, у якого є контракт з МАГАТЕ на передачу оперативних даних із Запорізької атомної станції. Як завжди, ці дані накопичуються на серверах станції, але передати їх сьогодні неможливо через вимкнений зв’язок".

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Деталі: Водночас він підкреслив, що особливо не розраховує на розуміння МАГАТЕ або на швидку реакцію з боку Агентства на провокації, які наразі готуються окупантами на ЗАЕС.

"З досвіду спілкування з МАГАТЕ ми бачимо, що секретаріат Агентства перебуває під дуже сильним впливом Росії, там працюють багато російських чиновників", - пояснив очільник Енергоатома.

Він наголосив, що, згідно з процедурою, встановленою нашим законодавством, про ситуацію на АЕС так чи інакше буде поінформовано МАГАТЕ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В окупованому Енергодарі можуть вимкнути українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а також заблокувати роботу української банківської системи. 

Теми: ЗАЕСЕнергоатомвійна
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