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Енергодар: окупанти можуть повністю відключити український зв'язок 

Олена РощінаЧетвер, 30 червня 2022, 08:22

В окупованому Енергодарі можуть вимкнути українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, а також заблокувати роботу української банківської системи. 

Джерело: законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова: "В Енергодарі окупанти припинили видавати так звану "матеріальну одноразову допомогу" пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на кшталт того. 

Натомість рашисти оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт прийому документів для оформлення громадянства рф і заходилися робити широку рекламну кампанію папірцю з найнижчим в світі рейтингом". 

Деталі: Орлов додав, що Енергодаром активно поширюються чутки про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні. 

29 червня це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток.

"Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей "бізнес" контролюють самі  окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно", – зазначив Орлов.. 

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Протягом останнього тижня росіяни знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів. 

"Анонсовано, що в Енергодар заходить кримський провайдер. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів", – заявив мер.

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьмобільний зв'язокінтернет
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