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Окупанти крадуть обладнання з шахти на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 08:42
шахта у золотому, фото: вільне радіо

Російські окупанти вивозять обладнання з шахти "Родіна", що знаходиться в Золотому на Луганщині, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Деталі: Очільник ОВА наголошує, що наразі евакуація з Лисичанська неможлива. Влада просить людей перебувати в укриттях, оскільки потужні обстріли тривають без зупинки.

Тим часом на окупованих територіях росіяни почали масовий грабіж майна. Наприклад, росіяни вивозять обладнання з шахти "Родіна", що знаходиться в Золотому.

За словами Гайдая, росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки й Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Генштаб повідомляв, що на Лисичанському напрямку окупанти мають частковий успіх.

Теми: ЛисичанськЛуганська областьвійнаРосія
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