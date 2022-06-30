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ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 19:07
ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Лисичанському напрямку окупанти мають частковий успіх, однак ЗСУ відбили ворожі штурми на Харківському, Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

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Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти".

Деталі: На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.

ВІДЕО ДНЯ

Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка українські воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС українські захисники успішно припинили.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10".

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. Також підрозділи збройних сил республіки Білорусь застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли українських позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено", - констатували у Генштабі.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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