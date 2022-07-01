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Українці не готові віддавати землі за мир – опитування

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 11:11
Українці не готові віддавати землі за мир – опитування
Зображення mdstyle з сайту Pixabay

89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни повернення всіх територій включно з Кримом і Донбасом.

Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС

Дослівно соціологи: "Українці демонстративно не зацікавлені віддавати землю за мир. Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим (89%)". 

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Деталі: 66% опитаних заявили, що вважають неприйнятним варіант, коли Україна повертає територію, підконтрольну їй до 2022 року, не включаючи Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

Варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців. 

 

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.

ВІДЕО ДНЯ

Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

Опитування проведене завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ і у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Передісторія:

Теми: УкраїнавійнаКримДонбас
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