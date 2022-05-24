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Українці не готові поступитися територією заради миру – опитування

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 10:55
Українці не готові поступитися територією заради миру – опитування
ІНФОГРАФІКА КМІС

82% українців не готові пожертвувати деякими територіями України заради досягнення миру.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня

Дослівно КМІС: "Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій". 

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Деталі: Соціологи відмічають, що люди налаштовані проти будь-яких територіальних поступок у всіх регіонах України. Навіть на Сході, де зараз ідуть інтенсивні бої, проти поступок виступають 68% опитаних (готові на поступки – лише 19%). На Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%). 

 
Інфографіка КМІС

Соціологи підкреслюють, що серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%). 

 
Інфографіка КМІС

А серед тих, хто після 24 лютого виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%).

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження проходило 13-18 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2000 респондентів у віці від 18 років і старше, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося серед громадян України, які на момент опитування проживали на території України – у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Але при цьому соціологи зазначають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: Українавійнасоціологіяопитування
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