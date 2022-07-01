90% українців хочуть вступу в ЄС, 73% – в НАТО – опитування

Переважна більшість українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО.

Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС

Дослівно соціологи: "Українці також єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%".

Деталі: Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73%. На півдні і сході таких відповідно 65% і 59%.

Повідомляється, що чоловіки статистично більше, ніж жінки, хочуть і очікують, що Україна стане державою-членом НАТО. А молодші респонденти хочуть у НАТО і очікують членства в ЄС більше, ніж респонденти старший вікових груп.

Соціологи нагадали, що у грудні 2021 року 58% українців хотіли, щоб Україна стала державою-членом ЄС, 48% хотіли, щоб Україна була в НАТО.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.

ВІДЕО ДНЯ

Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

Опитування проведене завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ і у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

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