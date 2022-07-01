Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

90% українців хочуть вступу в ЄС, 73% – в НАТО – опитування

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 11:37
90% українців хочуть вступу в ЄС, 73% – в НАТО – опитування
Фото Ralphs_Fotos з сайту Pixabay

Переважна більшість українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО.

Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС

Дослівно соціологи: "Українці також єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%". 

Реклама:
 

Деталі: Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73%. На півдні і сході таких відповідно 65% і 59%. 

 

Повідомляється, що чоловіки статистично більше, ніж жінки, хочуть і очікують, що Україна стане державою-членом НАТО. А молодші респонденти хочуть у НАТО і очікують членства в ЄС більше, ніж респонденти старший вікових груп. 

 

Соціологи нагадали, що у грудні 2021 року 58% українців хотіли, щоб Україна стала державою-членом ЄС, 48% хотіли, щоб Україна була в НАТО. 

ВІДЕО ДНЯ

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.

Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

Опитування проведене завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ і у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Читайте також: Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Передісторія

  • 23 червня лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
  • Наступного дня президент Володимир Зеленський закликав поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.

Теми: УкраїнаЄСНАТОсоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Україна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: