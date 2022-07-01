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90% українців хочуть вступу в ЄС, 73% – в НАТО – опитування

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 11:37
Фото Ralphs_Fotos з сайту Pixabay

Переважна більшість українців хочуть, щоб Україна стала членом ЄС і НАТО.

Джерело: результати опитуванням Національного демократичного інституту, оприлюдненого на сайті КМІС

Дослівно соціологи: "Українці також єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. 90% респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84%". 

 

Деталі: Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73%. На півдні і сході таких відповідно 65% і 59%. 

 

Повідомляється, що чоловіки статистично більше, ніж жінки, хочуть і очікують, що Україна стане державою-членом НАТО. А молодші респонденти хочуть у НАТО і очікують членства в ЄС більше, ніж респонденти старший вікових груп. 

 

Соціологи нагадали, що у грудні 2021 року 58% українців хотіли, щоб Україна стала державою-членом ЄС, 48% хотіли, щоб Україна була в НАТО. 

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 осіб, які проживають в Україні та користуються мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого виключені з дослідження.

ВІДЕО ДНЯ

Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%.

Опитування проведене завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ і у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Читайте також: Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Передісторія

  • 23 червня лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
  • Наступного дня президент Володимир Зеленський закликав поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.

Теми: УкраїнаЄСНАТОсоціологія
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