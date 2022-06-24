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Зеленський про "підкорення Евересту" ЄС: Ми подолали 7 тисяч метрів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 23:15
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Зранку до цієї миті на телебаченні, радіо, в інтернеті йде діалог про те, що це означає, які умови Україні належить виконати, як важко це буде зробити і скільки років це займе.  

І я за підсумками цього дня хочу сказати наступне – а давайте хоч хоча б трішки порадіємо, тихо, скромно, в душі, але порадіємо за себе, свою державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті.

Уявіть що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки, не озирнулись навкруги, навіть не перевели подих і говоримо про подальший шлях до вершини, як важко буде подолати останні 1848 метрів. Вмить ми забули і знецінили власний успіх. А може, спершу згадаємо, що ми подолали 7000 метрів?".

Деталі: Зеленський закликав говорити не "Україні надали статус кандидата у ЄС", а "Україна здобула статус кандидата у ЄС".

"Сьогодні ми акцентуємо увагу на 7 вимогах ЄС. Так, це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це – не для хвальби, а для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупиняємось, візьмемо свій Еверест", - наголосив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У четвер лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Читайте також: Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Теми: ЗеленськийЄС
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