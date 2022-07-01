Дезертири загарбників тікають до Криму через Арабатську стрілку – розвідка

На Херсонщині окупанти намагаються втекти з фронту до Криму через Арабатську стрілку, позривавши з себе знаки розрізнення.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Дослівно: "В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18 - 20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів".

Деталі: Озброєні автоматами "Калашнікова", дезертири просять у людей їжу та воду, один з них, ймовірно, поранений. Пересуваються до адмінкордону з Кримом лише вночі.

Основна причина втечі окупантів з фронту – значні втрати на цьому напрямку. Дезертири прориваються на півострів через Арабатську стрілку, цей маршрут в них вважається "найбезпечнішим".

Що було раніше: 30 червня повідомлялося, що росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, але ЗСУ ворожу атаку відбили. Згодом стало відомо, що ЗСУ звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.