ЗСУ звільнили Потьомкіне на Херсонщині
Четвер, 30 червня 2022, 14:05
Збройні сили України звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.
Джерело: 60-та окрема піхотна бригада у Facebook
Дослівно 60-та бригада: "Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ.
Реклама:
Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"".
Деталі: Захисники заявили, що "задоволені результатом" і "зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах" пообіцяли тримати темп.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Вранці 30 червня повідомлялося, що росіяни атакували українські підрозділи у відвойованих населених пунктах Херсонщини, але ЗСУ ворожу атаку відбили.