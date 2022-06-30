ЗСУ звільнили Потьомкіне на Херсонщині

Збройні сили України звільнили село Потьомкіне у Херсонській області.

Джерело: 60-та окрема піхотна бригада у Facebook

Дослівно 60-та бригада: "Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ.

Військовослужбовці 60 опбр провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра"".

Деталі: Захисники заявили, що "задоволені результатом" і "зі впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах" пообіцяли тримати темп.

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