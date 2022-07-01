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В Маріуполі знайшли нову братську могилу з-понад сотнею тіл загиблих - радник мера

"Українська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 12:33
Фото Петро Андрющенко у Telegram

В зруйнованому та окупованому російськими загарбниками Маріуполі знайшли нову братську могилу, у якій поховано понад 100 загиблих.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Нова братська могила під завалами на Лівобережжі. Вул. Київська 53. Знов понад 100 тіл людей з кінця лютого. Окупанти поруч розбирають завали, знов про перепоховання не йдеться. Люди фактично продовжують жити в склепах".

Деталі: За словам радника мера, окупанти фактично зупинили ексгумацію тіл, займаються створенням пропагандистської картинки про начебто відновлення міста.

Тому розкидані по вулицях тимчасові могили залишаються там на постійній основі. Наприклад, в Центральному районі по вулиці Котляревского 8-а, в двох кроках від так званого "гуманітарного штабу" могили - з квітня.

Що було раніше: Під час захоплення Маріуполя окупанти вбили тисячі мирних мешканців міста. За попередніми оцінками, кількість загиблих може сягати 22 тисяч чоловік.

Теми: війнаМаріуполь
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