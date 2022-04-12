ОДА: У Маріуполі могли загинути до 22 тисяч людей

За попередніми оцінками у Маріуполі могло загинути від 20 до 22 тисяч людей.

Джерело: керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко в коментарі CNN.

Пряма мова: "Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді. Ми зараз обговорюємо від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі".

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Передісторія:

Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається і надати українським захисникам допомогу складно.











