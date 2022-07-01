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Окупований Маріуполь "проінспектував" заступник міністра оборони РФ – радник мера

"Українська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 13:30
Окупований Маріуполь проінспектував заступник міністра оборони РФ – радник мера
Скріншот

До окупованого російськими загарбниками Маріуполя прилетів заступник міністра оброни РФ Тімур Іванов, який відповідає за сферу житла та майно.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполь завітав заступник міноборони Росії Тімур Іванов. З інспекцією будівництва фортифікацій житлових кварталів. Знаємо, що лишилось за кадром пропаганди (і про аеропорт, і про порт, і окопи в напряму Мангуш/Нікольське".

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Деталі: За словами Андрющенка, пропагандисти викрили місця перебування Іванова, та на чому пересувається російський окупант. Тож є вірогідність, що його можуть перехопити сили ЗСУ.

Що було раніше: 24 червня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти під виглядом житла будують у місті фортифікаційні споруди, бо готуються до контрнаступу ЗСУ.

Теми: війнаМаріуполь
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