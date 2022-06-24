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Маріуполь: окупанти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди – мер

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 09:46
Фото з Telegram Маріупольської міськради

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти під виглядом житла будують у місті фортифікаційні споруди, бо готуються до контрнаступу ЗСУ.

Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на мера у Telegram

Пряма мова Бойченка: "Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ".

Деталі: За словами мера, самі маріупольці повідомили, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку.

Бойченко також додав, що росіяни не випускають людей з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями.

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Теми: Маріупольокупація
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