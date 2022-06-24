Маріуполь: окупанти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди – мер
П'ятниця, 24 червня 2022, 09:46
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти під виглядом житла будують у місті фортифікаційні споруди, бо готуються до контрнаступу ЗСУ.
Джерело: Маріупольська міська рада з посиланням на мера у Telegram
Пряма мова Бойченка: "Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ".
Деталі: За словами мера, самі маріупольці повідомили, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку.
Бойченко також додав, що росіяни не випускають людей з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями.
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