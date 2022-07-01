У Кремлі відреагували на обстріл Одеської області – брешуть, що не стріляють по житлових будинках

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після російських ракетних ударів по Одеській області, внаслідок яких загинули щонайменше 19 людей, продовжує брехати, що РФ не стріляє у цивільних цілях.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача РФ про те, що збройні сили Російської Федерації під час спеціальної військової операції не працюють по цивільних цілях та цивільній інфраструктурі".

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Деталі: Пєсков продовжив брехати, що російські військові нібито "працюють по складах військової амуніції, по підприємствах, де здійснюється підготовка та ремонт військової техніки, складування боєприпасів, місцях зосередження, тренування та навчання найманців, у тому числі іноземних та націоналістичних елементів".

За іншими деталями він порадив звертатися до Міноборони.

У МВС України підкреслили, що жодних військових об’єктів поблизу знищених житлового будинка і бази відпочику у Сергіївці немає.

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