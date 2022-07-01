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У Кремлі відреагували на обстріл Одеської області – брешуть, що не стріляють по житлових будинках

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 13:43
У Кремлі відреагували на обстріл Одеської області – брешуть, що не стріляють по житлових будинках
Дмитро Пєсков. Фото РБК

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після російських ракетних ударів по Одеській області, внаслідок яких загинули щонайменше 19 людей, продовжує брехати, що РФ не стріляє у цивільних цілях.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Я хочу вам ще раз нагадати слова президента та головнокомандувача РФ про те, що збройні сили Російської Федерації під час спеціальної військової операції не працюють по цивільних цілях та цивільній інфраструктурі".

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Деталі: Пєсков продовжив брехати, що російські військові нібито "працюють по складах військової амуніції, по підприємствах, де здійснюється підготовка та ремонт військової техніки, складування боєприпасів, місцях зосередження, тренування та навчання найманців, у тому числі іноземних та націоналістичних елементів".

За іншими деталями він порадив звертатися до Міноборони.

У МВС України підкреслили, що жодних військових об’єктів поблизу знищених житлового будинка і бази відпочику у Сергіївці немає.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Внаслідок російських ракетних ударів по смт Сергіївка Одеської області 1 липня було зруйновано житлову 9-поверхівку та базу відпочинку, загинули щонайменше 19 місцевих жителів. Серед загиблих є діти.

Теми: РосіявійнаОдеська область
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