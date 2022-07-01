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Обстріл курорту на Одещині: кількість жертв зросла до 19

Ірина Балачук, Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 11:47
фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Станом на 8:30 ранку у результаті нічних ракетних ударів по курортному селишу Сергіївка Білгород-Дністровському району Одеської області щонайменше 18 людей загинуло, серед них 2 дитини, ще понад 30 осіб отримали поранення. Станом на 11:45 СБУ повідомила про 19 загиблих. 

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, ДСНС у Telegram, СБУ, Суспільне

Дослівно ДСНС: "Під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають".

 

Деталі: Внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають. 

 

Станом на 6:00 внаслідок удару по багатоповерхівці, за даними Братчука, було 14 загиблих та 30 травмованих, серед яких троє дітей.

Суспільне з посиланням на ДСНС об 11:13 повідомило, що рятувальники завершили пошук тіл у багатоповерхівці в Сергіївці, наразі у квартирах залишаються домашні тварини.   

 

Водночас зазначається, що під завалами на базі відпочинку, що розташована поруч, можуть бути люди.  

ВІДЕО ДНЯ

Російські загарбники вдарили по селищу Сергіївка Білгород-Дністровському району Одеської області трьома ракетами Х-22, які запустили з напрямку Чорного моря.

СБУ за цим фактом розпочала провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ. 

Що передувало: Вночі Братчук повідомив, що в Одеській області зафіксоване влучання ворожої ракети, в результаті чого є загиблі. 

Пізніше заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни завдали ракетних ударів по селу Сергіївка.

Теми: Одеська областьвійнаобстріл
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