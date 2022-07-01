Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄСПЛ проміжним рішенням зобов’язав Росію поважати права полонених українських військових

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 14:29

Європейський суд з прав людини проміжним рішенням за позовом дружини українського військового зобов’язав Росію поважати права усіх полонених і забезпечувати їм доступ до необхідної медичної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні суду від 30 червня 2022 року.

Рішення про тимчасові заходи прийняті у справі "Олійниченко проти Росії та України", яку подала дружина полоненого українця Ярослава Олійниченко.

Реклама:

"Влада РФ має гарантувати повагу до прав пана Олійниченка, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, та надавати йому необхідну медичну допомогу. Суд також постановив, що ці тимчасові заходи стосуються будь-яких звернень щодо українських військових у полоні РФ, коли є достатні докази того, що є загроза завдання непоправної шкоди для їхньої фізичної недоторканності та права на життя", - зазначають у повідомленні.

Суд просить РФ протягом тижня підтвердити, чи цей військовослужбовець перебуває у них в полоні та в яких умовах він утримується, включно з інформацією про медичні огляди та лікування, якщо такі були. Україну просять також протягом тижня повідомити, що відомо про долю полоненого Олійниченка. 

Як заначають, Олійниченко був заступником командира свого підрозділу і потрапив у полон в Маріуполі. Його дружина навела повідомлення свідків про те, що до полонених українських військових застосовують тортури у місцях утримання, де перебуває і її чоловік. Також вона просить суд зобов’язати Росію та Україну встановити місцеперебування Олійниченка, щоб гарантувати його безпеку та визволення з полону.

ВІДЕО ДНЯ

Також ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти двох британців, які потрапили в полон під час бойових дій на боці України та засуджені псевдосудом в окупованому Донецьку до смертної кари.

Теми: ЄСПЛРосіявійнаполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ЄСПЛ
Україна виграла в РФ у Євросуді в справі за позовом Москви
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
ЄСПЛ анонсував рішення у справі РФ проти України
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: