ЄСПЛ проміжним рішенням зобов’язав Росію поважати права полонених українських військових

Європейський суд з прав людини проміжним рішенням за позовом дружини українського військового зобов’язав Росію поважати права усіх полонених і забезпечувати їм доступ до необхідної медичної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні суду від 30 червня 2022 року.

Рішення про тимчасові заходи прийняті у справі "Олійниченко проти Росії та України", яку подала дружина полоненого українця Ярослава Олійниченко.

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"Влада РФ має гарантувати повагу до прав пана Олійниченка, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, та надавати йому необхідну медичну допомогу. Суд також постановив, що ці тимчасові заходи стосуються будь-яких звернень щодо українських військових у полоні РФ, коли є достатні докази того, що є загроза завдання непоправної шкоди для їхньої фізичної недоторканності та права на життя", - зазначають у повідомленні.

Суд просить РФ протягом тижня підтвердити, чи цей військовослужбовець перебуває у них в полоні та в яких умовах він утримується, включно з інформацією про медичні огляди та лікування, якщо такі були. Україну просять також протягом тижня повідомити, що відомо про долю полоненого Олійниченка.

Як заначають, Олійниченко був заступником командира свого підрозділу і потрапив у полон в Маріуполі. Його дружина навела повідомлення свідків про те, що до полонених українських військових застосовують тортури у місцях утримання, де перебуває і її чоловік. Також вона просить суд зобов’язати Росію та Україну встановити місцеперебування Олійниченка, щоб гарантувати його безпеку та визволення з полону.

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