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Авіація накрила окупантів на Луганщині: затримали просування на Лисичанськ

"Українська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 14:54
Авіація накрила окупантів на Луганщині: затримали просування на Лисичанськ
Фото командування ПС ЗСУ

Військово-повітряні сили нанесли удари по позиціям окупантів на Луганському напрямку, підтримавши захисників, які ведуть оборону Лисичанська.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "30 червня штурмовики "Су-25" та бомбардувальники "Су-24м" здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська".

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Деталі: Удари з літаків спинили просування загарбників на кількох важливих напрямках. Серед росіян є втрати. Крім того, біло уражено логістичний центр, пункти забезпечення пальним та військову техніку окупантів.

Що було раніше: 30 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що рсійські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.

Теми: війнаарміяУкраїнаЛуганська область
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