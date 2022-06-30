Росіяни б’ють по Лисичанську: зруйнований відділ поліції і НПЗ

Російські загарбники не полишають наміру захопити місто Лисичанськ у Луганській області – у результаті численних авіаударів знищений відділок поліції та пошкоджена територію НПЗ.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Вранці 30 червня росіяни ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу".

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Деталі: За словами голови ОВА, росіяни кинули практично всі сили на захоплення міста і обстрілюють його зі всіх наявних видів озброєння.

Також 29 червня окупанти нанесли авіаудари по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки та повністю знищилио приміщення відділу поліції.

Фото з Telegram Гайдая

Гайдай зазначив, що у місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. Одну ДРГ знешкодили 29 червня у районі Верхньокам’янки.

Фото з Telegram Гайдая

У Лисичанську багато руйнувань житлового фонду. У підвальному приміщенні одного з пошкоджених будинків після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя.

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Фото з Telegram Гайдая

Окупанти не припиняють обстрілювати території уздовж річки Сіверський Донець – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район "Донсоди".

Фото з Telegram Гайдая

Ворог не полишає намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут.