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Росіяни у п'ятницю запустили 12 ракет по Миколаєву

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 15:43
фото ілюстративне, getty images

Вранці 1 липня Миколаїв піддався масованому ракетному обстрілу з боку російських окупантів – по місту було випущено 12 ракет.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сенкевич та очільник ОВА Віталій Кім у Telegram

Деталі: Мер розповів, що окупанти поцілили у приватні підприємства. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження.

Кім розповів, що з 12 запущених ракет частину збила ППО, жертв немає.

Також минулої доби, 30 червня, російські війська обстріляли з РСЗВ віддалений район міста, внаслідок чого було пошкоджено 18 приватних будинків (вибиті вікна і побитий дах).

Тим часом рятувальники завершили пошукові роботи та розбір конструктивних елементів у п'ятиповерховому житловому будинку, куди 29 червня влучила російська ракета.

Загалом деблокували з-під завалів тіла 8 загиблих.

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Що було раніше: У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: окупанти влучили в багатоповерхівку.

Теми: Миколаївобстрілвійна
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