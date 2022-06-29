Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, кількість загиблих зросла

Анастасія Калатур, Олена РощінаСереда, 29 червня 2022, 06:50
Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, кількість загиблих зросла
Миколаїв, наслідок ракетного удару 29 червня, фото ДСНС

У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: росіяни влучили в багатоповерхівку, четверо загиблих і пятеро поранених.

Джерело: голова ОДА Миколаївщини Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС і "Суспільне"

Деталі: Близько 06:30 у м. Миколаїв внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок з подальшим руйнування з 3 по 5 поверх.

Реклама:

Станом на 08:30 під час розбору завалів в п’ятиповерховому житловому будинку врятовано 1 особу.

Також зруйновано близько 10 приватних гаражів. Пожежу в приватних гаражах локалізовано на площі 300 м кв, повідомили рятувальники.

Оновлення: Станом на 8:20  було відомо про 5 поранених та 3 загиблих. Станом на 10:30 знайдено тіло ще однієї людини, таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив речник ДСНС Артем Вагін.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що поранення отримав співробітник ДСНС.

Сєнкевич просив усіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги, а також не публікувати фото з місць обстрілів.

Повітряна тривога у Миколаївській області тривала з 03:06 до 07:05.

Теми: Миколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: