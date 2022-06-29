Миколаїв: Росіяни вдарили в багатоповерхівку, кількість загиблих зросла

У Миколаєві вранці 29 червня пролунали вибухи: росіяни влучили в багатоповерхівку, четверо загиблих і пятеро поранених.

Джерело: голова ОДА Миколаївщини Віталій Кім, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ДСНС і "Суспільне"

Деталі: Близько 06:30 у м. Миколаїв внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок з подальшим руйнування з 3 по 5 поверх.

Станом на 08:30 під час розбору завалів в п’ятиповерховому житловому будинку врятовано 1 особу.

Також зруйновано близько 10 приватних гаражів. Пожежу в приватних гаражах локалізовано на площі 300 м кв, повідомили рятувальники.

Оновлення: Станом на 8:20 було відомо про 5 поранених та 3 загиблих. Станом на 10:30 знайдено тіло ще однієї людини, таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив речник ДСНС Артем Вагін.

Раніше повідомлялося, що поранення отримав співробітник ДСНС.

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Сєнкевич просив усіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги, а також не публікувати фото з місць обстрілів.

Повітряна тривога у Миколаївській області тривала з 03:06 до 07:05.