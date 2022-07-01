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ЗСУ звільнили вже 1027 населених пунктів - ОП

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 липня 2022, 17:46
Кирило Тимошенко на Житомирщині, фото ОП

В Україні на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів, на 95% звільненої території розпочато роботу гуманітарних штабів.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час поїздки до Житомирської області, повідомляє сайт президента

Деталі: Тимошенко зазначив, що поки Збройні Сили України протистоять російському вторгненню, працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя на деокуповані території.

"На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи", – наголосив він.

Що передувало: 10 травня Тимошенко повідомляв про 1003 деокуповані населені пункти

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Теми: деокупаціяОфіс президентавійна
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