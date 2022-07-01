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ЗСУ звільнили вже 1027 населених пунктів - ОП

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 липня 2022, 17:46
ЗСУ звільнили вже 1027 населених пунктів - ОП
Кирило Тимошенко на Житомирщині, фото ОП

В Україні на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів, на 95% звільненої території розпочато роботу гуманітарних штабів.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час поїздки до Житомирської області, повідомляє сайт президента

Деталі: Тимошенко зазначив, що поки Збройні Сили України протистоять російському вторгненню, працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя на деокуповані території.

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"На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи", – наголосив він.

Що передувало: 10 травня Тимошенко повідомляв про 1003 деокуповані населені пункти

Теми: деокупаціяОфіс президентавійна
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