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Захисники звільнили вже понад 1000 сіл та міст, розмінували 224 - ОП

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 15:04
Захисники звільнили вже понад 1000 сіл та міст, розмінували 224 - ОП
розмінування. фото Ельдара Сарахмана, УП

Наразі українські захисники звільнили від окупантів 1003 населені пункти нашої країни, розмінували 224 з них.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 10 травня

Деталі: Тимошенко повідомив про результати відновлення критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах, а наразі таких налічується 1003 населених пункта.

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Розмінування вже проведено в 224 населених пунктах.

Національна поліція відновила роботу майже у 600 деокупованих містах і селах.

Органи місцевого самоврядування запрацювали в 70% н.п., автомобільне сполучення відновлено на 70%, залізничне – на 42%.

ВІДЕО ДНЯ

Газове забезпечення відновлено у 650 населених пунктах.

Електроенергію забезпечено у 83% населених пунктів.

Водопостачання та водовідведення – у 60% населених пунктів.

Роботу АЗС відновлено у 49% населених пунктів.

Послуги мобільного звʼязку та інтернету відновлено у 720 населених пунктах.

Банки працюють майже у 300 населених пунктах

Укрпошта відновила надання своїх послуг майже у 800 населених пунктах.

Теми: війнарозмінування
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