Захисники звільнили вже понад 1000 сіл та міст, розмінували 224 - ОП
Наразі українські захисники звільнили від окупантів 1003 населені пункти нашої країни, розмінували 224 з них.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 10 травня
Деталі: Тимошенко повідомив про результати відновлення критичної інфраструктури в деокупованих містах та селищах, а наразі таких налічується 1003 населених пункта.
Розмінування вже проведено в 224 населених пунктах.
Національна поліція відновила роботу майже у 600 деокупованих містах і селах.
Органи місцевого самоврядування запрацювали в 70% н.п., автомобільне сполучення відновлено на 70%, залізничне – на 42%.
Газове забезпечення відновлено у 650 населених пунктах.
Електроенергію забезпечено у 83% населених пунктів.
Водопостачання та водовідведення – у 60% населених пунктів.
Роботу АЗС відновлено у 49% населених пунктів.
Послуги мобільного звʼязку та інтернету відновлено у 720 населених пунктах.
Банки працюють майже у 300 населених пунктах
Укрпошта відновила надання своїх послуг майже у 800 населених пунктах.