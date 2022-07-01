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Північна Македонія підтримала "французький план" подальшого зближення з ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 22:32

Прем’єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський у п’ятницю заявив, що підтримує план Франції з вирішення суперечки з Болгарією, що може розблокувати подальший рух Скоп’є до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після консультацій із французькою стороною Ковачевський оголосив у Facebook, що пропозиція Парижа є "ґрунтовною основою для серйозної, відповідальної та державницької позиції щодо нагоди, яка відкривається для нашої країни".

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Північномакедонський прем’єр пообіцяв інформувати громадськість про всі подальші кроки, пов’язані з імплементацією цього плану, й запевнив, що фінальне рішення буде ухвалене "відповідно до стратегічних інтересів" країни.

Водночас, як передає "Радіо Свобода", лідер найбільшої опозиційної партії Північної Македонії ВМРО-ДПМНЄ Хрістіан Міцкоскі назвав французький план "ганьбою і зрадою" та закликав збиратися на антиурядовий протест біля урядової будівлі у суботу ввечері.

Зазначимо, що попри згоду уряду для втілення пропозиції Франції потрібні зміни до конституції, які вимагатимуть голосів двох третіх парламентарів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, французька пропозиція про скасування вето на початок переговорів Північної Македонії з ЄС передбачає, що Болгарія дозволяє Скоп'є розпочати процес, а ЄС і Франція гарантують, що всі болгарські умови будуть виконані тільки після цього.

Які саме ці умови, не повідомлялося, але минулої п’ятниці Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, що знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами про визнання болгар як націєутворюючого етносу в конституції країни.

Раніше Північна Македонія заявляла, що умова про визнання болгарської меншини у преамбулі конституції та загалом французька пропозиція в актуальному вигляді є неприйнятною.

У Єврокомісії стверджують, що можливість відкриття переговорів про членство з Північною Македонією повністю заблокована урядом Болгарії, який останні два роки блокує ухвалення рішення.

Детальніше про цей конфлікт читайте у статті: Євроінтеграція в обмін на ідентичність: куди веде конфлікт болгар та македонців.

Теми: МакедоніяЄСФранція
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