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У Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 14:29
У Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
фото: "радио кочани"

Унаслідок пожежі в нічному клубі "Пулс" у македонському місті Кочани в ніч на 16 березня загинули щонайменше 59 осіб.

Джерело: MIA з посиланням на МВС країни, "Слободен печат", "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, трагедія сталася в місті Кочани в ніч на 16 березня, близько 03:00.

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"Кількість поранених - 155. Вони перебувають у кількох лікарнях країни. Ще раз хочу висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у пожежі", - уточнили в МВС.

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Глава МВС Північної Македонії додав, що правоохоронці допитають усіх пов'язаних із трагедією в Кочанах, а також проведуть екстрену перевірку всіх нічних клубів.

Також стало відомо про видачу ордерів на арешт чотирьох осіб у зв'язку з пожежею, але не уточнюється, кого саме. За інформацією видання Фокус, уже затримали власника "Пулса".

Пожежа сталася під час концерту групи DNK у клубі "Пулс". Попередня причина загоряння - використання піротехнічних засобів.

Македоніяпожежа
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