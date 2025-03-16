У Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті

Унаслідок пожежі в нічному клубі "Пулс" у македонському місті Кочани в ніч на 16 березня загинули щонайменше 59 осіб.

Джерело: MIA з посиланням на МВС країни, "Слободен печат", "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, трагедія сталася в місті Кочани в ніч на 16 березня, близько 03:00.

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"Кількість поранених - 155. Вони перебувають у кількох лікарнях країни. Ще раз хочу висловити щирі співчуття сім'ям загиблих у пожежі", - уточнили в МВС.

Fiamme in una discoteca, strage di giovani nella Macedonia del Nord. Oltre 50 morti e 100 feriti durante il concerto del gruppo hip-hop Dnk a Kocani #ANSA https://t.co/MaYsy5Ux8S pic.twitter.com/QkrUsR5yjF — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 16, 2025

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Глава МВС Північної Македонії додав, що правоохоронці допитають усіх пов'язаних із трагедією в Кочанах, а також проведуть екстрену перевірку всіх нічних клубів.

Також стало відомо про видачу ордерів на арешт чотирьох осіб у зв'язку з пожежею, але не уточнюється, кого саме. За інформацією видання Фокус, уже затримали власника "Пулса".

Пожежа сталася під час концерту групи DNK у клубі "Пулс". Попередня причина загоряння - використання піротехнічних засобів.