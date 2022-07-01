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Тайра розповіла про російський полон і де її тримали

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 липня 2022, 22:56
Тайра фото: Invictus Games: Team Ukraine

Український парамедик Юлія Паєвська (Тайра) розповіла, що російські окупанти тримали її у Донецькому СІЗО у маленькій камері разом із ще 21 жінкою.

Джерело: Юлія Паєвська в інтерв'ю Deutsche Welle

Пряма мова: "Останнім часом мене тримали у Донецькому СІЗО. Там залишилося дуже багато наших полонених. Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти з голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали.

У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про сім'ї та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим, але більшість із них трималися дуже гідно.

Це були українки з лав Збройних сил та Нацгвардії, там були дівчата з "Азова", і були також цивільні. Там діє система "фільтрації", тобто вони беруть держслужбовців та перевіряють на співпрацю з "окупаційними військами".

Деталі: За словами парамедика, окупанти звинуватили її за "розстрілювальною" статею: "Я була дуже здивована. Я казала, що я виконувала свою присягу, я давала присягу народу України та діяла на території своєї держави, у Маріуполі. На що вони говорили, що то була територія "ДНР".

Тайра розповіла, що окупанти казали їй, що вона уже мертвець і їй краще накласти на себе руки. 

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Також загарбники використовували фізичне та психологічне насильство. 

Крім того, за словами Тайри, у полоні окупантів перебуває медик на 7-му місяці вагітності. 

Парамедик вважає, що у першу чергу потрібно звільняти з полону поранених та жінок. 

Що передувало: 

  • Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня в Маріуполі.
  • Невдовзі після захоплення Тайри російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з нею. У ролику пропагандисти РФ називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона є не військослужбовицею, а цивільною волонтеркою-парамедиком.
  • У травні агентство Associated Press опублікувало відео Тайри, зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.
  • 17 червня стало відомо, що Тайру звільнили з полону.

Теми: полоненіРосіяокупаціявійна
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