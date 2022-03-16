Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

Російські окупанти взяли у полон українського парамедика, волонтерку Юлію Паєвську, з позивним "Тайра".

Джерело: волонтерка Наталія Воронкова у Facebook

Деталі: Паєвська має нагороду Народний Герой України. Вона засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри".

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Також окупанти взяли у полон і водія з яким вони разом працювали Сергія.

Корчинська повідомила, що "Тайру" взяли у полон у Маріуполі десь о 16.00.