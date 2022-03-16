Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон
Середа, 16 березня 2022, 21:22
Російські окупанти взяли у полон українського парамедика, волонтерку Юлію Паєвську, з позивним "Тайра".
Джерело: волонтерка Наталія Воронкова у Facebook
Деталі: Паєвська має нагороду Народний Герой України. Вона засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри".
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Також окупанти взяли у полон і водія з яким вони разом працювали Сергія.
Корчинська повідомила, що "Тайру" взяли у полон у Маріуполі десь о 16.00.
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