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Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 22:22
фото із соцмереж

Російські окупанти взяли у полон українського парамедика, волонтерку Юлію Паєвську, з позивним "Тайра".

Джерело: волонтерка Наталія Воронкова у Facebook

Деталі: Паєвська має нагороду Народний Герой України. Вона засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри".

Також окупанти взяли у полон і водія з яким вони разом працювали Сергія.

Корчинська повідомила, що "Тайру" взяли у полон у Маріуполі десь о 16.00.

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Теми: війнаРосіяполоненіУкраїна
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