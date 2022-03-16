Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 21:22
Волонтери повідомляють, що українського парамедика Тайру взяли в полон
фото із соцмереж

Російські окупанти взяли у полон українського парамедика, волонтерку Юлію Паєвську, з позивним "Тайра".

Джерело: волонтерка Наталія Воронкова у Facebook

Деталі: Паєвська має нагороду Народний Герой України. Вона засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів "Ангели Тайри".

Реклама:

Також окупанти взяли у полон і водія з яким вони разом працювали Сергія.

Корчинська повідомила, що "Тайру" взяли у полон у Маріуполі десь о 16.00.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: війнаРосіяполоненіУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Розвідка Британії очікує фальсифікацій та залякувань на окупованих територіях під час "виборів" Путіна
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: