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Кремль хоче повністю або частково анексувати Харківську область – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 10 липня 2022, 02:36
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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.

Джерело: ISW

Деталі: Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невід’ємною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів із харківського герба XVIII ст.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, які чітко вказують на анексію… і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей чи навіть утримання півдня України", – зазначають аналітики.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська та вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.
  • Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв’язку у цьому районі.
  • Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери та запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.
  • Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та півдня України.

ISW зазначає, що 9 липня російські війська не здобули підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.

ВІДЕО ДНЯ

Також інститут подає карти ведення бойових дій в Україні.

 
 
 
 

Теми: війнаРосіяХарківська область
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