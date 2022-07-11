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ЄС створить хаб у Молдові, щоб завадити незаконній торгівлі зброєю з України

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 15:20

Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. 

Про це оголосила єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоганссон на зустрічі міністрами внутрішніх справ ЄС у Празі в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Йдеться про можливість нелегального продажу зброї, яка використовується на війні в Україні, організованим злочинним групам у Європі. За словами чиновниці, не вся численна зброя в Україні перебуває "в правильних руках", тому разом з Україною та Молдовою ЄС хоче боротися з організованою злочинністю.

Виконувачка обов’язків генерального директора агентства ЄС з охорони кордону Frontex Айя Калная заявила, що кордон між Україною та Молдовою розглядається як можливі ворота для незаконних торговців зброєю. "Там в основному може проходити контрабандна зброя", - сказала вона.

Тому ЄС створює центр у Молдові для боротьби з організованою злочинністю, зокрема з контрабандою зброї, пише агентство AFP. Він стане універсальним єдиним центром, який дозволить Європолу обмінюватися інформацією, а прикордонному агентству ЄС Frontex підтримувати управління кордонами та виявляти незаконний обіг вогнепальної зброї. Центр також буде спрямований на протидію торгівлі людьми.

Міністр з питань міграції Швеції Андерс Ігеман заявив, що більша частина зброї, що поставляється в Україну, залишається в руках українських військових, і "лише обмежена кількість тієї зброї, яка використовувалася у війні, може бути використана організованою злочинністю пізніше". Але, сказав він, "у нас мають бути заходи контролю над потоком зброї після війни в Україні".

Нагадаємо, згідно з дослідженням Кільського Інституту світової економіки, 10 країн Європи надали Україні 100% обіцяної військової допомоги, Німеччина і США – менше 40%.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні Кільський Інститут світової економіки підрахував, що з огляду на валовий внутрішній продукт Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні.

Теми: ЄСМолдоваУкраїназброя
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