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США підтримали рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку-1"

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 17:00

Сполучені Штати підтримали рішення Канади повернути Німеччині відремонтовану турбіну, яка потрібна для газопроводу "Північний потік-1".

Про це заявив у понеділок речник Державного департаменту Нед Прайс, пише "Європейська правда".

"У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої запаси газу, підвищивши свою енергетичну безпеку і стійкість, а також протидіючи зусиллям Росії щодо перетворення енергії на зброю", - заявив Нед Прайс.

Він додав, що США працюють з союзниками та партнерами, щоб зменшити колективну залежність від російських енергоносіїв та підтримувати тиск на президента Путіна.

Прайс запевнив, що Сполучені Штати, союзники та партнери віддані підтримці України та забезпеченню того, щоб російський уряд відчув погіршення наслідків економічних обмежень та жорстких санкцій.

У суботу уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

ВІДЕО ДНЯ

Україна закликала Канаду не піддаватись на шантаж Кремля і скасувати рішення щодо турбіни.

Теми: СШАКанадагазРосія
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