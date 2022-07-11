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Росія раптом почала глушити GPS-сигнали на півночі Норвегії, що заважає цивільній авіації – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 17:15

За останні три місяці в Норвегії різко зросла кількість випадків порушення GPS-навігації цивільних літаків, за чим, імовірно, стоїть Росія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.

За словами старшого інженера Національного управління зв’язку Норвегії Ніколая Джеррада, перебої з навігацією авіації зросли в північно-східній провінції Фіннмарк, що межує з Росією.

Тільки за останні дні про втрату GPS-сигналу повідомили чотири літаки, а загалом з початку року днів із такими інцидентами було 25 – це більше, ніж за весь 2020 або 2021 роки.

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"На нашу думку, це (перебої) пов’язано з війною в Україні. Те, що вони посилились якраз перед масштабною кібератакою, може бути просто збігом", – стверджує представник норвезького регулятора.

Джеррада зазначає, що джерело перешкод розташоване на схід від кордону східної частини провінції Фіннмарк, де розташована Росія. "І це незаконна діяльність", – підкреслює фахівець.

Як нагадує Dagbladet, це не перший випадок, коли Норвегія звинувачувала Росію в глушінні GPS-навігації. Уперше подібний інцидент стався ще у 2017 році під час навчань НАТО.

У грудні 2020 року стало відомо, що Осло через дипломатичні канали намагалося залагодити це питання з Москвою і начебто отримало запевнення, що глушіння GPS більше не буде. Але насправді ж інтенсивність подібних інцидентів у наступні два роки зросла.

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Посольство Росії в Норвегії на запит Dagbladet заявило, що йому "не відомо про офіційні запити", пов’язані з перебоями в GPS.

Нагадаємо, про проблеми з GPS-сигналом у норвезькому Фіннмарку стало відомо після конфлікту Росії та Норвегії через транзит товарів до Шпіцбергену. Після цього російські хакери з угруповання Killnet ініціювали масштабну кібератаку проти країни.

Теми: РосіяНорвегіяавіа
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