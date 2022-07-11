Зеленський пропонує полякам додаткові права на знак вдячності за підтримку

Текст законопроєкту про особливий статус для громадян Польщі, який у понеділок вніс у Раду Володимир Зеленський, з'явився на сайті українського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт має назву "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

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В Офісі президента пояснили, що на цей крок президент пішов "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".

Законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних до встановлених в ухваленому 12 березня 2022 року польському законі "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

У розробленому за ініціативою президента законопроєкті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону.

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Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Текст законопроєкту доступний на сайті Верховної Ради.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше у понеділок повідомив, що Володимир Зеленський у понеділок вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні.

Примітно, що Зеленський зробив це у день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

У травні президент Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

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