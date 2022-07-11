Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пропонує полякам додаткові права на знак вдячності за підтримку

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 20:35
Зеленський пропонує полякам додаткові права на знак вдячності за підтримку
Володимир Зеленський і Анджей Дуда, фото пресслужби президента Польщі

Текст законопроєкту про особливий статус для громадян Польщі, який у понеділок вніс у Раду Володимир Зеленський, з'явився на сайті українського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт має назву "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Реклама:

В Офісі президента пояснили, що на цей крок президент пішов "на знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності".

Законопроєкт передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних до встановлених в ухваленому 12 березня 2022 року польському законі "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".

У розробленому за ініціативою президента законопроєкті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. 

ВІДЕО ДНЯ

Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Текст законопроєкту доступний на сайті Верховної Ради.

Президент Польщі Анджей Дуда раніше у понеділок повідомив, що Володимир Зеленський у понеділок вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні.

Примітно, що Зеленський зробив це у день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

У травні президент Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Теми: ЗеленськийПольщаВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: