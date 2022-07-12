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Українські бійці відбили штурми ворога на кількох напрямках фронту - зведення Генштабу

Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 19:11
Українські бійці відбили штурми ворога на кількох напрямках фронту - зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

Українські військові успішно відбили кілька штурмів армії РФ біля Дементіївки на Харківщині та зупинили спробу ворога просунутися на Бахмутському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 12 липня

Деталі: На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів Соснівка, Стара Гнилиця, Українка, Замулівка, Петрівка, Черкаські Тишки, Коробочкине, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старий Салтів, Нове, Байрак, Дементіївка і Золочів.

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Окупанти намагалися витіснити ЗСУ з району Дементіївки. Але українські воїни успішно відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Адамівка, Барвінкове, Гусарівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка, Хрестище, Нікополь, Сулигівка та Костянтинівка.

Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини.

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На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Обстріляв  наші позиції  неподалік Маяків, Райгородка, Кривої Луки, Верхньокам’янського та Пришиба. Також завдав авіаційних ударів поблизу Серебрянки та Спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Вершина, Новолуганське, Бахмут, Яковлівка, Майорськ та авіаційні удари поблизу Берестового, Білогорівки, Вершини і Яковлівки.

При спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов, зазначається в звіті ГШ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник, з метою сковування дій наших військ, продовжує обстріли наших позицій із наявного наземного озброєння вздовж всієї лінії зіткнення. Також завдав авіаудару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утримані зайнятих рубежів. Активізував ведення повітряної розвідки. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Олександрівка, Нова Зоря, Осокорівка, Велика Костромка, Мурахівка, Любомирівка, Поляна, Партизанське, Благодатне, Калинівка, Тернівка та Прибузьке.

На Волинському та Поліському напрямках не виключається активізація ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних з республікою Білорусь районах.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій підрозділів Сил оборони в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації. Артилерія противника обстріляла населені пункти  Старикове і Нова Слобода Сумської області та Миколаївка і Карповичі Чернігівської області. На цьому напрямку ворог активно застосовує БпЛА та засоби радіоелектронної боротьби.

Корабельне угруповання противника продовжує блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує шість носіїв високоточної зброї.

Теми: війнаГенштаб
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