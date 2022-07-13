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Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – 31 грудня

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 13:22
фото Getty Images

Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня.

Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіс, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Кукіса, ключовим завданням на майбутнє буде заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, що поставляються Росією.

"За кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля", — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі, організованому спільно урядом Австралії та Міжнародним енергетичним агентством.

За його словами, раніше Росія постачала до Німеччини 40% вугілля та 40% нафти.

"Усім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбавитися цієї залежності — справа не тривіальна, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців", — заявив Кукіс.

Німеччина швидко розвиває термінали для імпорту зрідженого природного газу, щоб допомогти заповнити прогалину в постачанні газу, але заступник міністра підкреслив, що хоча Сполучені Штати і Катар разом можуть поставити близько 30 млрд кубометрів газу у формі LNG до Європи, і це все ще залишає величезну прогалину.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС.

На російському газопроводі "Північний потік-1" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Читайте також: Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС

Теми: НімеччинаРосіявугілляторгівля
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