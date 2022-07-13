Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля 1 серпня, а нафту – 31 грудня

Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня та російську нафту 31 грудня.

Про це заявив заступник міністра фінансів Йорг Кукіс, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Кукіса, ключовим завданням на майбутнє буде заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, що поставляються Росією.

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"За кілька тижнів ми перестанемо використовувати російське вугілля", — сказав він на Сіднейському енергетичному форумі, організованому спільно урядом Австралії та Міжнародним енергетичним агентством.

За його словами, раніше Росія постачала до Німеччини 40% вугілля та 40% нафти.

"Усім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який уже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, позбавитися цієї залежності — справа не тривіальна, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців", — заявив Кукіс.

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Німеччина швидко розвиває термінали для імпорту зрідженого природного газу, щоб допомогти заповнити прогалину в постачанні газу, але заступник міністра підкреслив, що хоча Сполучені Штати і Катар разом можуть поставити близько 30 млрд кубометрів газу у формі LNG до Європи, і це все ще залишає величезну прогалину.

Раніше у липні глава Єврокомісії попередила про небезпеку повної зупинки поставок російського газу в ЄС.

На російському газопроводі "Північний потік-1" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

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