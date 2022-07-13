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У Стамбулі домовилися створити координаційний центр вивезення зерна – Міноборони Туреччини

"Європейська правда"Середа, 13 липня 2022, 20:58

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"На чотиристоронній зустрічі було досягнуто домовленості щодо технічних питань, як-от спільний контроль у точках виходу з порту та прибуття та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах пересадки", – додав Акар.

За його словами, наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду.

Раніше речник ООН Фархан Хак заявив, що в Організації вважають переговори "чимось позитивним".

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Росія, за планом, повинна дати згоду на перемир'я під час руху вантажів, а Туреччина – за підтримки ООН – інспектуватиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.

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Наразі невідомо, якого прогресу було досягнуто під час переговорів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави.

Раніше Кулеба заявив, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Теми: зерноУкраїнаТуреччинаРосія
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