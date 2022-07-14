Українці за час війни перетнули кордон понад 9 мільйонів разів – агентство ООН

За даними Агентства ООН у справах біженців, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону з України.

Джерело: Reuters, Укрінформ

Деталі: Лідером прийому українських біженців у Євросоюзі стала Польща: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 українців, які рятуються від війни.

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Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії та Словаччині.

У Росії, за оцінками ООН, на 12 липня перебував 1 625 531 біженець з України. Російські ЗМІ з посиланням на силові структури заявляють про більш ніж 2 млн людей. З'ясувати точну кількість біженців у РФ неможливо: окупант не надає даних про те, як відбувається реєстрація біженців і який статус вони набувають.

Нагадаємо: Опитування, проведене Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців серед 4900 українців у травні-червні, показало, що понад 70% українців поки планують залишатися за кордоном.

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За даними УВКБ, зараз за межами України у Європі залишаються близько 5,6 млн українців з тих 8,8 млн, які перетинали кордон на виїзд після 24 лютого, а близько 3,3 млн вже повернулися.