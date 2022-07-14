В ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ

Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про "контрабанду зброї", яка поставляється союзниками.

Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано у коментарі Укрінформу, пише "Європейська правда".

"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (Росії – ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею", - заявив Стано.

За його словами, був встановлений механізм моніторингу і контролю за тим, щоб обладнання, яке надається країнами-членами ЄС, використовувалося для цих заявлених цілей.

"Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена. Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися", - пояснив Стано.

Порядок контролю за переміщенням обладнання, що постачається з використанням Європейського фонду миру (European Peace Facility), забезпечується в ході всього процесу поставки та після його завершення у співробітництві зі Збройними Силами України.

"Ми не маємо причин не довіряти Уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії", - додав Стано.

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Нагадаємо, у резонансному інтерв’ю "Європейській правді" конгресвумен Вікторія Спартц наголосила на нібито перепонах у встановленні нагляду за американською військовою допомогою Україні.

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